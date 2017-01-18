USD (Alış - Satış) : 3,78 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,04

Rus turistler 'yeniden Türkiye' dedi

Rusya’da, erken rezervasyon tatil satışlarının yüzde 50'sinin Türkiye’ye ait olduğu bildirildi.

Ekonomi / 18 Ocak 2017 Çarşamba 15:18
Rus turistler 'yeniden Türkiye' dedi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki tur operatörleri ve acentelerin değerlendirmelerine göre, erken rezervasyon satışlarının yüzde 50'sinin Türkiye'ye yapıldığı belirtildi.

Türkiye'ye yönelik erken rezervasyonların, geçtiğimiz yılın eylül ayında başladığının kaydedildiği açıklamada, “Rus turistler, Türkiye'yi özledi. Vatandaşlar erken rezervasyonla sağlanan indirimlerden de faydalanmak istiyor.” değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Rus rublesinin son dönemde değer kazanması ve Türkiye'deki otellerin önemli indirimler yapması sayesinde, Türkiye'nin erken rezervasyonda Rusların ilk tatil seçeneği olduğu kaydedildi.

Türkiye'de tatile yönelik talebin, 2015'e göre iki kat arttığının belirtildiği açıklamada, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya ve Rusya'nın diğer şehirlerinin, tatil talebinin diğer yüzde 50'sini oluşturduğu ifade edildi.

Ruslar için Türkiye'deki en gözde tatil destinasyonlarının yine Alanya, Side ve Kemer olduğu belirtilirken, bu bölgelerdeki bazı otellerde indirimlerin yüzde 50'ye kadar yükseldiğine işaret edildi. Kaynak : AA

Erken Rezervasyon


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HAYIR DEMEK EVET DEMEKTEN DAHA ZOR

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı