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Kadir Güntepe'ye FETÖ gözaltısı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanan Kadir Güntepe gözaltına alındı.

Siyaset / 18 Ocak 2017 Çarşamba 15:42
Kadir Güntepe'ye FETÖ gözaltısı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.

FETÖ'NÜN KAYMAKAMLAR SORUMLUSU İLE BYLOCK'TAN KONUŞMUŞ

Soruşturma kapsamında daha önce Şırnak'ın Beytüşşebap ve Amasya'nın Hamamözü Kaymakamı olan Kadir Güntepe'nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü belirtilen, Elazığ Valiliğinde Hukuk Müşaviri olan Kadir Güntepe gözaltına alındı.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVİNE ATANMIŞTI

Kayseri'de gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin kente getirileceği belirtildi. 1 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe'nin henüz Elazığ'da göreve başlamadığı belirtildi. Kaynak : İHA

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