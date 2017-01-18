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Genelkurmay Başkanı Akar'dan NATO'ya çağrı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’nda, NATO’nun terörle mücadele konusunda Türkiye’ye daha fazla desek vermesi gerektiğini vurguladı.

Dünya / 18 Ocak 2017 Çarşamba 20:18
Genelkurmay Başkanı Akar'dan NATO'ya çağrı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Akar, toplantı kapsamında yapılan oturumlarda komite üyelerini Fırat Kalkanı Harekatı, Irak'ın Kuzeyi ve bölgenin gerçekleri hakkında bilgilendirerek, NATO'nun terörle mücadele kapsamında Türkiye'ye daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı. Akar ayrıca, Fransa, Kanada, Romanya genelkurmay başkanları ve NATO askeri komite başkanı ile ikili görüşmelerde bulundu.
Kaynak : İHA

NatoTerörle MücadeleGenelkurmay BaşkanıFırat KalkanıHulusi Akar


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