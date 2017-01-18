Bekir Bozdağ: DEAŞ ile bağlantısı güneş gibi ortada

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



'POLİS TEŞKİLATIMIZIN BÜYÜK BAŞARISI'



Bozdağ, İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişiyi öldüren, 65 kişiyi de yaralayan teröristin 17 gün sonra Esenyurt'ta sağ olarak yakalanmasıyla ilgili ''Bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır'' dedi.



'ADİL ÖKSÜZ SAKLANMA BECERİSİNE SAHİP DEĞİL'



FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Adil Öksüz'ün, darbe girişiminde kilit rol oynadığına işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu:



'Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Çünkü olay oldu, hemen arkasından konu deşifre oldu, güvenlik güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin bütün hudut kapıları ve dışarı çıkabilecek ne varsa hepsi bilgilendirildi ve tedbirler alındı.'



Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır. DEAŞ terör örgütü ile bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada. Zaten ortaya çıkan şu ana kadar bütün veriler de DEAŞ terör örgütünü işaret ediyor.



15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ



Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Ama eninde sonunda Türk polisi veya jandarması, güvenlik güçlerimiz, halkımızın da desteğiyle Adil Öksüz'ü saklandığı inde bulacak, onu da yargıya teslim edecektir. Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Çünkü olay oldu, hemen arkasından konu deşifre oldu, güvenlik güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin bütün hudut kapıları ve dışarı çıkabilecek ne varsa hepsi bilgilendirildi ve tedbirler alındı.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ



Biz bunu kendimiz için değil Türkiye için Türk milleti için istiyoruz. Türkiye geriye dönüp baktığınızda 65 hükümet kurmuşuz hükümetlerin ortalama ömrü 15 ay. Türkiye istikrarsızlıktan sürekli kaybetmiş. Bir siyasi istikrar ihtiyacı var.''