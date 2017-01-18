Askeri kaynaklar: El Bab operasyonuna Türk jetleri katılmadı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın, Türk ve Rus jetlerinin Suriye'de DAEŞ hedeflerine ortak hava harekatı düzenlendiği açıklamasına askeri kaynaklardan yalanlama geldi.



Askeri kaynaklar, El Bab'taki hava harekatının Rus jetleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonu Türk jetleri ise katılmadı.



Rus IFAX haber ajansı, Türk ve Rus jetlerinin Halep'de terör örgütü DAEŞ'e karşı ortak operasyon düzenlediğini duyurmuştu.



Rus RIA haber ajansı ise, Rus jetlerinin Palmira'da DAEŞ'e operasyon düzenleyen Suriye ordusuna havadan destek verdiklerini iddia etti.



Rus savaş uçaklarının Deyr ez-Zor kasabasına saldıran DAEŞ'li teröristleri püskürtmek için havadan saldırı düzenlediği de belirtiliyor.



Suriye ordusu Deyr ez-Zor kasabasına saldıran DAEŞ'i bölgeden çıkartmak için operasyon düzenliyor.