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AK Partili Balta ısırıldığını raporla kanıtladı

Anayasa değişikliği görüşmeleri TBMM'de çıkan kavgada CHP'li bir milletvekili tarafından bacağından ısırılan AK Parti Milletvekili Muhammet Balta, Adli Tıp'tan aldığı raporla ısırıldığını kanıtladı.

Güncel / 18 Ocak 2017 Çarşamba 00:49
AK Partili Balta ısırıldığını raporla kanıtladı

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın TBMM Genel Kurulundaki kavgada bacağından ısırıldığı kesinleşti.

Balta, ısırıldığına dair aldığı Adli Tıp Kurumu'ndan raporu sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

Balta'nın yayınladığı raporda, ısırılma sonucu oluşan yaranın 'diş iziyle uyumlu olduğu' belirtildi.

AK Partili Balta, anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan kavgada, yere düşen bir CHP milletvekili tarafından ısırılmıştı. Olayın ardından tetanos aşsı yaptırarak antibiyotik tedavisi gördüğünü belirten Balta, CHP'li milletvekillerine "Herkes DNA testi yaptırsın, kim olduğu ortaya çıksın" çağrısında bulunmuştu.


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