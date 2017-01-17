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CHP'li vekiller kaza yaptı!

CHP’li vekillerin bulunduğu araca, TBMM girişinde aniden açılan otomatik kapı çarptı. Vekiller, çarpma nedeniyle patlayan hava yastıklarından dolayı hafif şekilde yaralandı.

3. Sayfa / 17 Ocak 2017 Salı 17:31
CHP'li vekiller kaza yaptı!

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile İzmir Milletvekili Ali Yiğit, Özcan'a ait otomobille TBMM'ye giriş yapacakları sırada, otomatik kapı kendiliğinden açıldı.

Otomatik kapının otomobile çarpması sonucu açılan hava yastıklarından dolayı 2 vekil hafif şekilde yaralandı.

Sağlık kontrolünden geçen vekillerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

MilletvekiliCumhuriyet Halk PartisiChp


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