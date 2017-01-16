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Türk kargo uçağı düştü

Reuter haber ajansı, Türk kargo uçağının Kırgızistan'da düştüğünü, 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güncel / 16 Ocak 2017 Pazartesi 06:06
Türk kargo uçağı düştü

Hong Kong'tan kalkan TC-MCL tescilli kargo uçağı ile irtibat Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında Türkiye saati ile 04.45'te kesildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı.

KIRGIZ HAVACILIK OTORİTESİ: 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bişkek'e iniş sırasında radardan kaybolan Türk ACT Havayolları'na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçağının düştüğü açıklandı.

Kırgız Havacılık Otoritesi'nin verdiği bilgiye uçak yaklaşma sırasında Türkiye saati ile 04.45'te düştü.

Hong Kong'tan gelen kargo uçağında bulunan ikisi pilot ikisi de yükleme uzmanı (load master) toplam 16 kişi hayatını kaybetti.

2003 MODEL

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edilmişti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F'te iki pilot görev yapıyor.


BoeingKırgızistanKargo UçağıTürkiye


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