İçindeki 'et' değilmiş!

Ünlü İngiliz aşçı Jamie Oliver, McDonald's hamburgerlerinin içindeki "et"in, hayvansal yağ hamuru ve amonyaktan oluştuğu defalarca açıklamıştı. Oliver, bu iddiayla kapitalist dünyanın en büyük simgelerinden biri olan McDonald's'a karşı açtığı davayı kazandı.



Sağlıkaktüel'de yer alan habere göre, Oliver kazandığı davayla, McDonald's fast food zincirinin gerçek et yerine, kasaplık hayvanın kesiminden geriye kalan et, tendon, yağ ve bağ doku karışımından oluşan macun kıvamındaki bir hamur ile amonyak kullandığını kanıtlamış oldu.

İngiliz aşçı ve televizyon programcısı Jamie Oliver, hamburger ve kızarmış tavukların (nugget) lezzetinin ardındaki ürkütücü gerçekleri ortaya çıkardı. Jamie Oliver'ın ifadesiyle, McDonald's restoranlarında servis edilen ürünler, besin olarak tanımlanamaz.



McDonald's Türkiye'den açıklama geldi



Konuyla alakalı firmanın Türkiye bölgesinden açıklama geldi. Açıklama şöyle oldu:



McDonald's'ın hamburger köftesi, 1996 yılından beri Türkiye'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı ve uluslararası bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenip onaylanmış tedarikçilerimizin tesisinde, McDonald's'a özel bir hatta, saf dana etinden katkısız olarak İslami usullere uygun şekilde üretilmektedir. Et tedarikçilerimiz, gıda güvenliği sertifikasyonu konusunda uluslararası saygınlığı ve tanınırlığı olan kurumlar tarafından yapılan denetimlerden daima en yüksek sonuçları elde etmektedir. McDonald's için üretim yapan tüm üreticilerimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın getirdiği kurallar ve Türk Gıda Kodeksi'ne ek olarak McDonald's'ın üreticileri için geçerli tüm gıda güvenliği koşullarına da uymaktadır.