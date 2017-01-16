Araplar kestane şekerini sevdi

Türkiye ve Ortadoğu pazarına Kardelen ve Yaylacık markaları ile Kestane şekeri sunan İlka Şekerleme'nin Riyad şubesinin açılışını Türkiye'nin Suudi Arabistan Ticari Ataşesi Mustafa Kemal Günay yaptı. Günay, Türk lezzetlerinin dünya pazarlarında yer almasının, ekonomik büyümeye yönelik hedefleri olan Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.



Türkiye'nin dünyadaki diğer ülkelerle daha çok ticari ilişkilerde bulunması için çaba harcadıklarını söyleyen Günay, İlka Şekerleme'nin Kardelen adı ile Ortadoğu'da tanınmış bir marka haline gelmeye başladığın da vurgu yaptı.



İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün de, Suudi Arabistan'da üçüncü mağazalarını da resmen hizmete açtıklarını belirterek, Bursa'nın lezzetini dünya pazarlarına sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Kestane şekerini dünyaya tanıtmak için yollarına devam ettiklerini kaydeden Mümin Akgün, 'Türkiye'deki mağazalarımızla aynı konsepte düzenlediğimiz yurtdışı mağazalarımızda, lezzet ve kaliteyi bir arada sunarak müşteri memnuniyetini ön plana alıyoruz. Ürünümüzü hem tanınmış bir marka haline getirmek için çaba harcıyoruz, hem de ihracat ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz' dedi.



İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir de, Avrupa ve Amerika pazarına Cardelion, Ortadoğu ve Türkiye pazarına da Kardelen markası ile kestane şekeri sattıklarını, Türkiye'de ayrıca Yaylacık markası ile de pazara ürün sunduklarını söyledi.



Markalarının lezzet bakımından birbirinden farklı olmadığının altın çizen Özdemir, 'Ortadoğu'da Türk firmaları yeterince faal değil. Pazarın hâkimi Avrupalı firmalar. Biz bu pazarın değerlendirebilecek potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Ortadoğu'daki diğer ülkelerde de mağaza açarak pazar payımızı daha da büyütmek istiyoruz' dedi.



Kaynak : İHA