Renault hakkında soruşturma

Şirketten yapılan açıklamada, Renault Grubunun, “emisyon” konusunda adli soruşturmanın açılacağına dair bilgileri doğruladığı bildirildi.



Açıklamada, 9 Kasım 2016 tarihli ortak bildiriye istinaden Ekonomi ve Sanayi Bakanları DGCCRF'nin (Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu) Renault motorları konusundaki soruşturmaları sonlandırdıklarını ve ilgili sonuçları Nanterre'deki savcıya gönderdiklerini duyurduğu anımsatıldı.



Bahsedilen bakanlıklardan ikincisinin ise söz konusu dosyayı tüketici ilişkileri hakkında bölgelerarası yargı yetkisine sahip Paris savcısına gönderdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Renault Grubu, henüz şu safhada resmi teyit almamış olmamasına rağmen, 'temel nitelikler konusunda hilekarlık ve gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde söz konusu ürünlerin insan veya hayvan sağlığına zarar verdiği' gerekçesiyle adli soruşturmanın açılacağını bildirdi. Prosedürdeki bu yeni gelişme ile savcılığın soruşturmalara devam etmeyi istediği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, haklarını koruma isteğinde olan Renault Grubu içinde bulunduğu mevcut durumu hatırlatmayı arzu etmektedir. Renault, Fransız ve Avrupa yönetmelikleri ile uyum içerisindedir. Renault araçlarının hepsi, her zaman yürürlükteki yasa ve kurallara uygun biçimde onaylanmıştır. Markanın araçları yürürlükteki normlara uygundur. Renault araçları hava kirliliği önleme sistemlerini olumsuz etkileyen hileli yazılım ile donatılmamıştır. Ülkeler, Avrupa Komisyonu, Düzenleyici Kurullar ve otomotiv üreticilerinin hepsi yürürlükteki yönetmeliklerin daha da güçlendirilmesi gerektiği görüşünde hemfikirdirler. Bu, gelecekteki Euro6d Yönetmeliğinin amacıdır.'



Açıklamada, Renault Grubunun Mart 2016'da bağımsız teknik komisyona Euro6b dizel araçlarının müşteri kullanımındaki nitrojen oksit (NOx) emisyon azaltma planını eksiksiz biçimde ibraz ettiğini hatırlattığı aktarılarak, söz konusu planın şeffaf, tatmin edici ve güvenilir olarak ele alındığı belirtildi.



Kaynak : AA