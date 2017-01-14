DEAŞ hedefleri böyle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden ve 144 günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a ait 228 hedef imha edildi, düzenlenen kara ve hava harekatlarında 18 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.



Harekatın 144. gününde, hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 214 hedef ateş altına alındı. Barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan hedefler imha edildi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab ve Bzagah'da bulunan 14 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı sonucu 8 barınma yeri, 2 silahlı araç, 2 karargah binası ve 2 savunma mevzisi imha edildi.



Gün içinde, karadan ve havadan düzenlenen harekatlarda 18 terörist etkisiz hale getirildi.



DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 2 bin 922'e ulaştı. Harekat kapsamında, toplam 43 mayın imha edildi.



- Harekatın görüntüleri paylaşıldı



Öte yandan Genelkurmay Başkanlığınca El Bab ve Bzagah'taki DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatlarının görüntüleri paylaşıldı.



Görüntülerde, silah deposu ve barınma yerlerinin vurulma anı yer aldı.



Kaynak : AA