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Kocaeli'de fabrikada patlama: 1 işçi öldü, 15 işçi yaralandı

Kocaeli Dilovası'nda bir fabrikada meydana gelen kazan patlamasında, 1 işçi öldü 15 işçi de yaralandı.

3. Sayfa / 13 Ocak 2017 Cuma 14:04
Kocaeli'de fabrikada patlama: 1 işçi öldü, 15 işçi yaralandı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir çelik dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü 15 kişi yaralandı.

Olay Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4. kısımda bulunan bir çelik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye OSB içerisindeki çelik dönüşüm fabrikasının ark ocağında saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Fabrikanın ark ocağının bakımı sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi, patlamayla yıkılan çelik parçaların altında kalarak hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.

Parlama sonrası fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonra çıkan yangını kontrol altına aldı. Patlamada yaralananlar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Patlama sonrası olay yerine gelerek inceleme yapan Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan konu hakkında açıklama yaparak, “Fabrika ocağında bilinmeyen bir nedenle patlama oluyor. 1 ölü 15 yaralı var ve yarılarımızdan hayati tehlikesi olan yok. Ben içeride inceleme yaptım. Bana sebebi bilinmeyen patlama dediler” dedi.

Patlama SesiPatlama Anı


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