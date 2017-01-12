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Katolik rahipler evlenmek istiyor

Almanya'nın Köln kenti çevresindeki Katolik Kilisesi'nde görev yapan 11 papazın evlenme yasağının (zorunlu bekarlık) kendilerini yalnızlaştırmasından şikayet ettiler.

Dünya / 12 Ocak 2017 Perşembe 19:15
Katolik rahipler evlenmek istiyor

70 yaşlarında olan 11 papazın imzaladığı açık mektup Kölner Dom Radyosunda okundu.

Rahiplik Dairesinin kadınlara da açılmasını talep eden papazların mektupta, 'Bizim için Kutsal Ruh'a sürekli erkekleri göreve getirmesi için rica etmenin ve aynı zamanda kadınları bu görevlerden dışlamanın bir mantığı yok.' ifadesi yer aldı.

Rahipler evlenme yasağının din adamlarını özellikle yaşlılıkta da daha da yalnızlaştırdığını belirterek bu durumu eleştirdiler.

Mektupta ayrıca günümüzde çocukların ve genç ailelerin kilisedeki ayinlere katılmadıklarının üzüntü verici olduğu belirtildi.

Kaynak : AA


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