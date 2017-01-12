Yılmaz Özdil: CHP yönetiminden medet uman kaz kafalıdır

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa görüşmelerinin devam ettiği sırada muhalefet kulisini ziyaret etti.



Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'nun samimi sohbeti dikkat çekerken yaşananlar Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in gündemine geldi.



'Kars kazı' başlıklı bir yazı kaleme alan Özdil, CHP'yi yerden yere vurdu.



Köşe yazısının o bölümü şöyle:



TBMM'de resmen anayasal suç işlenirken, egemenlik halktan alınıp saraya devredilirken, başbakan binali bey muhalefet kulisine nezaket (!) ziyaretine geldi, Chpliler gelinlik kız gibi koştura koştura çay kahve ikram etti.



Sanki saray uğruna “bir Ali değil Binali feda olsun” diyen o başbakan değilmiş gibi… Sanki 94 yıllık cumhuriyet rejimini inkar ederek “iki kaptan gemiyi batırır” diyen o başbakan değilmiş gibi… Chpliler sırıta sırıta sohbet etti, neşeli anlar yaşandı.



Laf döndü dolaştı, Kars kazına geldi.



Binali bey Kars kazını ne kadar çok sevdiğini anlattı, Kemal bey tasdik etti, sıkış tepiş koltuklara adeta kucak kucağa oturan parti kurmayları neredeyse alkışlayacaktı. Neticede, müsait bi zamanda buluşup, hep birlikte Kars kazı yeme konusunda uzlaştılar.



Atatürkçüler saatlerce gözünü bile kırpmadan, meclisten canlı yayın yapan Halk tv'yi seyrediyor, kahrından hasta oluyor…



“Mecliste kuvayi milliye direnişi yapacağız” diyen Chpliler ise, kendilerini kazın yanında patates garnitürü olarak kullanan, “mecliste hiç sorun yok” fotoğrafını vermek için oraya bilinçli şekilde gelen kurnaz başbakanla oturmuş, Kars kazı muhabbeti yapıyor.



Kars kazını tenzih ederek söylüyorum…



Hâlâ bu chp yönetiminden medet uman, kaz kafalıdır.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel