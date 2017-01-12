Rumların Kıbrıs haritası sızdı yine aynı zihniyet!

KIBRIS'ta Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başladı.



Birkaç gündür taraflar arasında süren görüşmeler de hem KKTC'nin hem de Rum Kesimi'nin haritaları masaya yatırılmıştı. Görüşmeler sonrası çelik kasalarda saklandığı söylenen haritalardan biri bugün Yunan basınına sızdı. Rum kesimi tarafından sunulan haritadaki talepler "Rumlar Türkleri sıkıştırmak istiyor" yorumlarına neden oldu.

Haritadaki detaylara göre adanın yüzde 71.8'i Rum Kesimi'ne yüzde 28.2'si ise Türk Kesimi'ne kalacak. Daha da dikkat çekici detay Rumların KKTC sınırlarında yer alan ve adanın kuzeydeki en uç noktası olan bölgeyi de istiyor olması. Güneyde KKTC sınırlarında yer alan bölgelerden de toprak isteyen Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önceki gibi Türkleri adanın ortasında sıkıştırmak istiyor.







Greekreporter'dan Philip Chrysopoulos'un haberine göre Güney Kıbrıs tarafının çizdiği ve kasaya konulan harita.



BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda pazartesi günü İsviçre'de son 3 ayda üçüncü kez bir araya gelen taraflar, müzakerelerin ilk gününde "Mülkiyet" ve "Yönetim ve Güç Paylaşımı" konularını görüşmüştü.



Taraflar ikinci gün "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Avrupa Birliği (AB)" ve "Ekonomi" başlıklarını masaya yatırdı. Cenevre'deki müzakerelerin son gününde de taraflar haritalarını sunmuştu.







