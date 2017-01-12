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İtiraf etti: 22 değil 81 kadın öldürdüm...

Sibirya’da, 1994-2012 yılları arasında 22 kadını öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası çeken eski polis memuru, 59 kadının daha katili olduğunu açıkladı.

Dünya / 12 Ocak 2017 Perşembe 09:44
İtiraf etti: 22 değil 81 kadın öldürdüm...

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Angarsk şehrinde 22 kadını öldürdüğü için müebbet hapis cezası çeken eski polis memuru Mikhail Popkov, 59 kadın cinayeti daha işlediğini itiraf etti. Rus basınında çıkan haberlere göre Popkov, polis üniformasıyla yardım teklif ettiği kurbanlarını ıssız alanlara kaçırarak tecavüz etti ve onları öldürdü. Polisken, kendi işlediği cinayetlerin soruşturmalarında bile görev alan Popkov'un, toplamda 81 kadını katlettiği belirtiliyor. 52 yaşındaki Popkov'un balta, bıçak ve tornavida gibi silahlar kullanarak kurbanlarını canice öldürdüğü öğrenildi.

DAHA İYİ ŞARTLAR İSTİYOR

Cinayetleri 1994 ila 2012 yılları arasında işlediği sanılan Popkov, 2012'de o dönem yeni yeni ortaya çıkan DNA kanıtlarının ışığında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanmıştı. Çin'e kaçmaya çalışırken Vladivostok şehrinde yakayı ele veren Popkov'un, daha iyi şartlarda hapis yatabilmek için yetkililere cinayetleri itiraf ettiği belirtildi. Ancak Rus basını Mikhail Popkov'un bu konuda herhangi bir isteğinin kabul edilmeyeceğini yazdı.

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