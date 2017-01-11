Eylem hazırlığındaki Suriyeli yakalandı

Batman'da polis ekiplerine karşı kullanılmak üzere evinde silah bulundurduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İluh Mahallesi'ndeki bir evde uzun namlulu silahların bulunduğu ve bu silahların kontrol amaçlı mahalleye gelen polis ekiplerine karşı kullanılacağına dair alınan ihbar üzerine, Suriye uyruklu şahsın evine operasyon düzenlendi.



Evde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör ve mermiler, 2 av tüfeğiyle 2 bin 500 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.



Ekiplerce gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Kaynak : AA