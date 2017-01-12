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En çok şarj tüketen uygulamalar

Akıllı telefonların pilini en çok Facebook ve Messenger uygulamalarının son güncellemeleri bitiriyor.

Teknoloji / 12 Ocak 2017 Perşembe 17:38
En çok şarj tüketen uygulamalar

Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli kullanıcılara göre, Facebook ve Facebook Messenger'ın en yeni sürümleri, farklı Android cihazlarda pil ömrünü olumsuz şekilde etkileyebiliyor.

HER DAKİKA YÜZDE 1 GÜÇ TÜKETİYOR

Uygulamalar açıkken her dakika % 1'e kadar güç tüketiyor.

Teknolojioku'nun haberine göre, Facebook'ta Messenger ekibini yöneten David Marcus, dün attığı tweet ile bu son sorunun yanı sıra ana sorunun 'sabit sunucu tarafı' olduğunu da belirtti.



UYGULAMALARIN YENİDEN BAŞLATILMASI GEREKİYOR

Marcus, bu sorunu önlemek için telefonunuzda veya tabletinizde Messenger (veya Facebook) uygulamasını yeniden başlatmanız gerektiğini söylüyor. Şimdilik, Messenger'ı ve Facebook uygulamalarını yeniden başlatmanın herkes için pil boşaltma sorununu ortadan kaldırıp kaldırmadığı bilinmiyor. Ancak, Facebook'un bu tür sorunları sürekli olarak izlediği ve en kısa sürede bunları düzeltmeye istekli olduğu görülüyor.

FacebookAndroid


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