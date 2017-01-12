2012 yılında ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesi ve akrabalarıyla birlikte Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Abdulsettar Al Sattuf (36), iki yıl önce İdlib'in Telminnis köyündeki atölyesine giderek arkadaşlarının yardımıyla, 36 Osmanlı padişahının resmini ve Osmanlı armasını yapmak için gece gündüz çalıştı.



Sattuf'un hazırladığı mozaik eser, 3 ayrı tabloda toplanıyor. İki tabloya 18'er padişahın resimlerini sığdıran Sattuf, üçüncü tabloya ise Osmanlı armasını işledi. Halep Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan Sattuf, Türkiye'nin kendilerine yaptığı iyiliklere karşılık vermek amacıyla bu eserleri hazırladığını söyledi.



Sattuf, “Savaş nedeniyle kaçarak Türkiye'ye geldim. Ailemle geldiğim Türkiye'de, mesleğim olan mozaik sanatını sürdürmek istedim. Levhaları yapmaya İdlib'te başladım. Savaş nedeniyle yarım kaldı. Asıl amacımda Türkiye'nin Suriye halkına gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı bir şeyler yapmak istedim. Bunun içinde mozaikle bu levhaları yaptım. Türkiye, halkımıza kucak açtı. Bizi yalnız bırakmadı. Evini ekmeğini paylaştı. Bu nedenle Millete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için levhaları yaptım. Uygun görülürse eserlerimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek isterim' diye konuştu.



Eserlerini kaldığı evde muhafaza eden Sattuf, 'Yaptığım eserler toplam 20 metrekare. Burada her gün düzenli olarak bakımlarını yapıyorum' dedi.

Kaynak : İHA