Suriye'de haritadan silinen kasaba

Suriye'de yaklaşık 6 yıldır süren iç savaş sırasında atılan füzeler ve gerçekleştirilen bombardımanlar nedeniyle kentlerde büyük tahribat meydana geldi. Ülkenin en önemli finans merkezlerinden olan Halep, gerek koalisyon uçaklarının gerekse Suriye rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar ve bombardımanlar nedeniyle büyük hasar gördü. Halep yakınlarındaki Kefre Hamra kasabasının yüzde 80'ini ise Suriye rejiminin gerçekleştirdiği saldırıda hasar gördü. İç savaş boyunca bölgeye fosfor bombası, kimyasal bombalar da atılırken, Kefre Hamra kasabasının bütün alt yapısında tahribat meydana geldi. Kasaba halkı ise Halep civarına göç etti.



YÜZDE 80'İ TAHRİP OLDU



Özgür Suriye Ordusu'na bağlı sivil savunma kuruluşu, Kefre Hamra kasabasına bir yıl içinde gerçekleştirilen Suriye uçakları tarafından 2 bin 280 hava saldırısında 220 misket bombası, 80 fosfor bombası, bin 975 füze, 140 varil bombası atıldığını duyurdu. Şehirde çok sayıda hastane, 4 cami, 2 okul yıkılırken kasabanın alt yapısının da yüzde 80'inin tahrip olduğu gözlemlendi.



HARAP OLMUŞ



Bölgeyi anlatan vatandaş, biz kuzey Halep civarındaki Kefre Hamra kasabasının merkezindeyiz. Bu kasaba sanki deprem geçirmiş gibi harap olmuş durumda. Bin 800 hava saldırı ile evler hastaneler okullar her şey harap oldu. Yalnız bir ayda 100'den fazla insan hayatını kaybetti” dedi.



SAYISIZ BOMBALAR ATILDI



İsminin açıklanmasını istemeyen bir doktor ise, “Doktorlar olarak yaralılara yardım etmek için bu harabede kaldık. Atılan sayısız bombalar kasabada taş taş üstünde bırakmadı. Yüzlerce ölü, binden fazla yaralı var. Yaraların çoğu el ve ayaklarını kaybedenlerden oluşuyor. Allah bize yardım etsin” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA