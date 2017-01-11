USD (Alış - Satış) : 3,76 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Sıcak Haber : CHP milletvekilinin müebbet hapsi istendi!..

Nehre uçan sürücü boğulmaktan son anda kurtuldu!

Adana’da virajı alamayan sürücü otomobiliyle Seyhan Nehri’ne uçtu. Yağış nedeniyle akıntının olduğu nehirden kendi çabalarıyla çıkan sürücü boğulmaktan son anda kurtuldu.

3. Sayfa / 11 Ocak 2017 Çarşamba 05:41
Nehre uçan sürücü boğulmaktan son anda kurtuldu!

Kaza saat 04:30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi, Manisalı Ali Bey Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre aşırı alkollü olan 24 yaşındaki Mehmet Burak K. yönetimindeki 01 CHN 25 plakalı otomobil, suratlı bir şekilde viraja girmeye çalışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek nehre uçtu.

Aşırı yağış yüzünden akıntının olduğu nehirde ters devrilen ve içi suyla dolan otomobilden kendi çabasıyla çıktı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, sürücü Mehmet Burak K.'yı ayakta tedavi etti.

Tedavisinin ardından Mehmet Burak K. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.




Kaynak : İHA

ŞehitPolisDireksiyonSeyhan NehriSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı