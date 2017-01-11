İzmir'de kış sert geçiyor!

İzmir'de soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Yollardaki buzlanma, trafikte aksamalara ve hasarlı trafik kazalarına yol açıyor.



Bornova ilçesi Ankara Caddesi'ndeki trafik kazasında, iki belediye otobüsü ile birer yolcu otobüsü, kamyonet ve hafif ticari araçta hasar oluştu.



Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Konak ilçesi Liman Caddesi'nde de yine buzlanmadan kaynaklanan kaza, üç otomobilde hasara yol açtı.



Kent genelinde yollardaki buzlanma nedeniyle belediye ekiplerinin tuzlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



İZMİR'DEN BİR KAR MANZARASI, İZMİR-BASMANE MEYDANI





Kaynak : AA