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Haritalar özel kasalarda saklanacak

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde İsviçre'de devam Kıbrıs müzakerelerinde bugün tarafların sunacağı haritaların BM özel kasasında saklanacağı bildirildi.

Dünya / 11 Ocak 2017 Çarşamba 00:39
Haritalar özel kasalarda saklanacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cenevre'deki müzakerelerin son gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in sunacakları haritayı sadece 5 kişi görecek.

Dün Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan müzakerelerde yarın kritik toprak konusu ele alınacak, ardından müzakere heyeti salon dışına çıkacak. Toplantı salonunda sadece Kıbrıslı iki lider, iki harita uzmanı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide kalacak.

BM SAKLAYACAK

Eide'nin gözetiminde, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis aynı anda kendi haritalarını sunacaklar. KKTC ve Rum kesiminden harita uzmanı iki kişi de haritaları inceledikten sonra Eide'ye teslim edecek. Eide ise teslim aldığı her iki haritayı BM'nin özel kasasında saklayacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, daha önce yaptığı açıklamada Türk tarafının adadaki toprak teklifinin yüzde 29,2 olduğunu açıklamıştı. Rum kesiminin ise yüzde 28,2 talebinde bulunduğu biliniyor.

Birleşmiş MilletlerCumhurbaşkanıKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiMustafa AkıncıCumhurbaşkanlığı


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