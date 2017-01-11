Dolar/TL rekorunu 3,8957'ye taşıdı

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 3,7987 ile tarihi zirvesini gördükten sonra günü bu seviyelere yakın 3,7980'den tamamlamıştı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında, işlem hacminin düşük olduğu saatlerde 3,8957 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Dolar/TL, saat 11.10 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 3,8420'den alıcı bulurken, avro/TL yüzde 1,1 primle 4,0560, sterlin/TL ise yüzde 1,1 değer kazancıyla 4,6720'den işlem görüyor.



Analistler, bugün açıklanan cari işlemler açığı verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından dolar/TL'nin 3,84 seviyelerinde dengelenmeye çalıştığını belirtti.



Yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yarın yapacağı konuşmanın ve 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,90 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, olası düşüşlerde 3,7950 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini bildirdi.



Kaynak : AA