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DEAŞ'ın bombacısı önce itiraf etti, sonra inkar etti

Elazığ’da, terör örgütü DEAŞ’ın bombacısı olduğu iddiasıyla yakalanan ve bomba eğitimi aldığını itiraf eden Iraklı zanlı, ilk duruşmada suçlamaları inkar etti.

3. Sayfa / 11 Ocak 2017 Çarşamba 17:14
DEAŞ'ın bombacısı önce itiraf etti, sonra inkar etti

2 Kasım 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ ile ilgili Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir operasyonla bağlantılı olarak Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgütün bombacısı olduğu iddiasıyla Ahmet Kifah Akil E.'yi gözaltına almıştı. Poliste ve çıkarıldığı mahkemede bomba eğitimi aldığını itiraf eden zanlının yargılanması bugün Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşmaya tutuklu sanık ile avukatı katıldı.

Tercüman eşliğinde ifadesi alınan zanlı Ahmet Kifah Akil E., mahkeme heyetine, “Ben Irak'ın El Ambar kentinde yaşıyordum. Terör örgütü DEAŞ, yaşadığımız yeri ele geçirdi benimle beraber bir sürü kişiyi esir alarak Irak veya Suriye içerisinde bir yere götürdü. Burada benim örgüte katılmam için baskı kurup, işkence yaptılar. Hatta iki omzumda kırık oluştu, özürlü kaldım. Daha sonra beni bıraktılar, bende Hatay üzerinden Türkiye'ye geldim” dedi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanığa ilk ifadesinde 10 gün bomba eğitimi aldığını söylediğini hatırlattı. Cevap veren zanlı, o ifadelerin baskı altında tehditle alındığını savundu. Sanık avukatı, savunmaya katıldıklarını belirterek eksikliklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın örgütte bomba eğitimi aldığına dair tanıkların olduğunu, bu tanıkların dinlenmesi için, şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Kaynak : İHA

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