CHP'li Böke'den hükümete: Çekilin!

TÜRKİYE'YE DOLAR OPERASYONUNU CHP DE DOĞRULADI



Son günlerde dolarda yaşanan yükselişin, yeni anayasaya karşı bir operasyon olduğu ifade ediliyordu. CHP'nin sözcüsü de birinci ağızdan bunu itiraf etti.



"ÇEKİLİN, BİZ GEREKENİ YAPARIZ"



Doların düşmesi için yeni anayasa teklifinden vazgeçilmesi gerektiğini öne süren Böke, hükümete de istifa çağrısında bulundu.



Selin Sayek Böke sözlerini şöyle sürdürdü:



Bu anayasa teklifini vakit kaybetmeden çekin meclisten. Kenara çekilin mümkünse, biz ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Ne yapılması gerektiğini de biliyoruz. Kaynak : İHA