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CHP'li Böke'den hükümete: Çekilin!

CHP’nin bu haftaki MYK toplantısı TBMM’de yapıldı. CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK toplantısı sonrası parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de süren yeni anayasa görüşmelerini hedef aldı.

Siyaset / 11 Ocak 2017 Çarşamba 19:41
CHP'li Böke'den hükümete: Çekilin!

TÜRKİYE'YE DOLAR OPERASYONUNU CHP DE DOĞRULADI

Son günlerde dolarda yaşanan yükselişin, yeni anayasaya karşı bir operasyon olduğu ifade ediliyordu. CHP'nin sözcüsü de birinci ağızdan bunu itiraf etti.

"ÇEKİLİN, BİZ GEREKENİ YAPARIZ"

Doların düşmesi için yeni anayasa teklifinden vazgeçilmesi gerektiğini öne süren Böke, hükümete de istifa çağrısında bulundu.

Selin Sayek Böke sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu anayasa teklifini vakit kaybetmeden çekin meclisten. Kenara çekilin mümkünse, biz ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Ne yapılması gerektiğini de biliyoruz. Kaynak : İHA

Genel Başkan YardımcısıKemal KılıçdaroğluAnayasa DeğişikliğiCumhuriyet SavcısıSelin Sayek Böke


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