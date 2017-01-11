110 iş adamından 60'ı FETÖ'den tutuklandı

FETÖ terör örgütüne finansman sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 110 iş adamından 60'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 110 iş adamı hakkında karar verildi..
TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI
60 iş adamı, 'Terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandı. 50 iş adamı ise adli kontrol kararı şartıyla serbest bırakıldı.
İÇLERİNDE BOYDAK'LAR DA VAR
Boydak Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi işadamı Bekir Boydak ile oğlu Mahmut Sami Boydak da tutuklananların arasında yer alıyor..