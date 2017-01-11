110 iş adamından 60'ı FETÖ'den tutuklandı

İstanbul'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 110 iş adamı hakkında karar verildi..



TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

60 iş adamı, 'Terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandı. 50 iş adamı ise adli kontrol kararı şartıyla serbest bırakıldı.



İÇLERİNDE BOYDAK'LAR DA VAR

Boydak Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi işadamı Bekir Boydak ile oğlu Mahmut Sami Boydak da tutuklananların arasında yer alıyor..













