Suriyeliler'den 50 bin Türk bayrağı

Adıyaman'da bulunan çadır kentte kalan Suriyeli vatandaşlar hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Çadır kentte kalan Suriyeli vatandaşların meslek edinmeleri için açılan kurslar, Suriyeliler için maddi kazanç kapısı oldu.



Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi tarafından Türkçe öğretimi, halı, tekstil, bilgisayar, bağlama ve kuaför alanında 28 kurs açıldı.



Bunlardan tekstil kursuna katılan 25 Suriyeli kursiyer, 1 aylık bayrak dikme eğitiminin ardından seri üretime geçti. Suriyeli vatandaşlar 50 bin adet Türk Bayrağı dikiyor. Kurs sonrasında bayrak dikiminde çalışan Suriyeli kursiyerler bir taraftan para kazanırken, diğer taraftan meslek öğrendi.



Kurslar ile ilgili bilgi veren Adıyaman Halk eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, “Adıyaman Halk Eğitim Merkezi olarak tekstil, halıcılık, bağlama, bilgisayar, kuaför ve Türkçe öğretimi olmak üzere birçok alanda kurs açmış bulunuyoruz. Bu kurslarımızdan bir tanesi de bu gün tekstil atölyemizde Türk Bayrağı dikim kursudur. Biz bu kurslarımızla Suriyeli mülteci kardeşlerimize hem meslek öğretiyoruz, hem de maddi destek sağlıyoruz. Burada amacımız, Suriye'de savaşın bitmesiyle beraber gidecek olan mülteci kardeşlerimizle gönül bağımızı güçlendirmek ve onlarla sevgi ve kardeşlik köprüleri kurmaktır. Bu kursumuzda kursiyerlerimiz canımızı, şerefimizi, kanımızı feda ettiğimiz uğruna nice canlar feda ettiğimiz Türk Bayrağımızı dikiyorlar. Bu bayrağımızı ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber sivil toplum örgütlerine de vermeyi düşünüyoruz. Elde edeceğimiz ücreti de kursiyerlerimize maddi destek olarak sağlamayı hedefliyoruz. İlk aşamada 50 bin tane bayrak yapıyoruz. Gelen siparişler üzerine bu sayıyı arttırabiliriz” dedi.



Usta Öğretici Ayşe Keskin ise, 1 aylık kurs sonrasında Suriyeli vatandaşların Türk Bayrağı dikimini öğrendiğini belirterek, hem meslek öğrendiklerini hem de para kazandıklarını söyledi.



Suriyeli kursiyerler ise, Türkiye'ye minnet duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'ye teşekkür ettiler.



Kaynak : İHA