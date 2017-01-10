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Memur ve işçiye ayda 2 bin 800 lira!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar (işçiler dahil), Türk ordusunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görevlendirilebilecek.

Ekonomi / 10 Ocak 2017 Salı 12:35
Memur ve işçiye ayda 2 bin 800 lira!

Böylece Mehmetçik'in gittiği Suriye, Irak, Afganistan, Somali gibi ülkelere sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sivil memurlar değil; ihtiyaca göre diğer tüm kamu kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri de gidecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar (işçiler dahil), Türk ordusunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görevlendirilebilecek. Böylece Mehmetçik'in gittiği Suriye, Irak, Afganistan, Somali gibi ülkelere sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sivil memurlar değil; ihtiyaca göre diğer tüm kamu kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri de gidecek.

AYLIK 2 BİN 800 LİRA TAZMİNAT

Bu kişilere sınır ötesi görevde kaldıkları süreye göre aylık yaklaşık 2 bin 800 lira civarı tazminat ödenecek. 1989 yılında çıkarılan düzenleme, askerle birlikte sınır dışı göreve sadece Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan sivil memur ve işçilerin gönderilmesine olanak veriyordu.

KHK İLE DÜZENLENDİ

680 sayılı KHK'nin 83. maddesine göre yeni düzenlemeyle, diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur ve işçilerin geçici olarak görevlendirilmesi ve tazminat ödenmesi sağlandı.

Milli Savunma BakanlığıTürk Silahlı KuvvetleriSınır ÖtesiSınır DışıKamu Görevlileri


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