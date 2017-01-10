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İzmir'deki terör saldırısına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

İzmir Adliyesinde PKK terör örgütü tarafından bombalı araç ve uzun namlulu tüfeklerle düzenlenen saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan, saldırıda öldürülen 2 teröristin cenazesini kimse teslim almadı.

Güncel / 10 Ocak 2017 Salı 14:55
İzmir'deki terör saldırısına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

İzmir Bayraklı Adliyesi'nde geçen Perşembe günü PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce 5'i adliye çalışanı 18 kişiyi gözaltına almıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha bu sabah adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Teröristin cenazesini almadılar

Öte yandan, patlamada öldürülen teröristlerden M.Ç.'nin cesedi, geçen cumartesi ailesine teslim edildi. Teröriste cenaze aracı temin edilmemesi üzerine kömür taşıyan kamyona konan teröristin cesedi, memleketinde toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumu Morgu'nda bulunan diğer teröristin cesedini ise almaya kimsenin gelmediği öğrenildi. Kaynak : İHA

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