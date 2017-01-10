Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalllesi Sakarya Caddesinde meydana geldi.



İddiaya göre, eşi ile geçim sıkıntısı bulunan 25 yaşındaki Zahide Kahraman, görümcesine ’hakkınızı helal edin’ diye mesaj attıktan sonra 4,5 yaşındaki kızları Ecrin ve Eslem’i zehirleyerek kendisini de holdeki doğalgaz borusuna yemeni ile astı.



Görümcenin haber vermesi üzerine taksiyle eve gelen Mustafa Kahraman eşini asılı 2 kızını ise baygın halde buldu. Kızlarını aynı taksiyle bir özel hastaneye eşini de 112 Acil Servis ekipleriyle götüren genç adam ikizlerini ve eşini kurtaramadı.



Dün akşam ikiz kızlarını zehirledikten sonra intihar eden annenin cenazeleri Balıkesir’in Dursunbey ilçesine gönderilirken, kesin ölümleri yapılan otopsi raporundan belli olacağı açıklandı.



Babanın iki kızlarıyla birlikte 18 Aralık’ta paylaştığı fotoğrafta yaptığı ‘Rabbim hiç kimseyi evlat acısı ile sınamasın’ yorumu yürekleri dağladı.







ÇİZGİ FİLM SEYREDERKEN ÖLMÜŞLER



İntihar eden ve cesedi yasak odası tavanına asılı bulunan Zahide Kahraman’ın, intihar etmeden önce zehirlediği ikiz kızların cansız bedenleri de oturma odasında aynı koltukta bulundu. İkizler Şengül Eslem ve Erçin’i televizyonda çizgi film izlerken öldükleri belirlendi.



Bunalıma giren Zahide Kahraman’ın yaşamına son vermeden önce kızlarını doğalgaz ile öldürdüğü belirtilirken, savcılık yastıkla boğma ihtimalini de araştırıyor. Ölmeden önce eşi ile fotoğraflarının tümünü ve evlilik cüzdanını yırtan Zahide Kahraman ile ikizlerin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verilmek üzere Balıkesir’in Dursunbey ilçesine götürüldü.







ERKEKLE YAZIŞMA İDDİASI



Polis, ikiz kızlarını zehirledikten sonra intihar eden Zahide Kahraman’ın cep telefonuna el koydu. Zahide Kahraman’ın bir süre önce S.Ç. isimli erkek arkadaşı ile telefonda mesajlaştığı, bunu gören Mustafa Kahraman’ın kendisine kızdığı ve S.Ç.’yi dövdüğü öne sürüldü. Aralarında anlaşmazlık nedeniyle Zahide Kahraman’ın evi terk ettiği ve 5 gün sonra eşiyle barışıp yeniden bir araya geldikleri iddia edildi.







Kaynak : İHA