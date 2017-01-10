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Drift yapan maganda yakalandı

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen yolda aracıyla ’drift’ yaparak trafiği tehlikeye sokan trafik magandası adliyeye sevk edildi. Şahsın ifadesinde, "Yol boştu o yüzden yaptım" dediği öğrenildi.

3. Sayfa / 10 Ocak 2017 Salı 16:14
Drift yapan maganda yakalandı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine döndü. Sultanbeyli'de ise bir trafik magandası, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda drift yaparak trafiği tehlikeye soktu.

Hem kendi canını hem de başkalarının hayatını tehlikeye sokan magandanın, o ana ait görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda 34 GGA 90 plakalı otomobille tehlikeli hareketler sergileyen magandanın Serhad Özdemir (28) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahısın ifadesinde 'Yol boştu o yüzden yaptım' dediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan şahıs, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak : İHA

Trafik Magandasıİstanbul Emniyet MüdürlüğüKar Yağışı


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