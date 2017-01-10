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CIA'den şok eden Trump açıklaması

CIA Başkanı Brennan, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına dair istihbarat raporlarına tepki gösteren Trump’ı sert bir diller eleştirdi.

Dünya / 10 Ocak 2017 Salı 00:23
CIA'den şok eden Trump açıklaması

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan, Chicago Üniversitesi ve CNN tarafından düzenlenen programda, başkanlık seçimini kazanan Donald Trump hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP'A SERT TEPKİ!

Brennan, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin iddialar hakkında ABD istihbarat kurumlarının raporlarına tepki gösteren Trump’ı eleştirdi.

Trump’ın ülke güvenliğini tehlikeye attığını ileri süren Brennan, "Yeni hükümet ve başkanın, dünyanın tehlikeli bir yer olduğunun farkında olması gerekiyor. Ülkemizin istihbaratı, güvenlik çıkarlarımızı koruyup gözetmek için var." değerlendirmesinde bulundu.

'NE OLUP BİTTİĞİNE DAİR NETİZ'

Brennan, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda şüphesi bulunmadığını belirterek, "Seçimlerde ne olup bittiğine dair çok netiz." ifadesini kullandı.

'TRUMP GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATIYOR'

Brennan, "İstihbarat raporlarının önemini dikkate almayan bir hükümet ya da başkan ülke güvenliğini ciddi bir tehlikeye atar." diye konuştu.

Geçen hafta içerisinde ABD'nin dört istihbarat servisinin şefleri, Trump’a Rusya'nın seçimlere müdahalesine ilişkin değerlendirmeleri hakkında brifing vermişlerdi.

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