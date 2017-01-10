“Bu Sistem Türkiye’nin Dirilişi Olacak”

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “Tarihi ve kritik günlerden geçiyoruz. TBMM'de oylanan Türkiye'nin dirilişi ve demokrasisinin gelişmesidir.” dedi.

Vesayetten Beslenenler Mevcut Sistemi İstiyor



Türkiye'deki yönetim sistemini değiştirecek olan Anayasa değişikliği TBMM'de görüşülmeye devam ediyor. Anayasa değişikliği hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “Bu Anayasa paketi ile vesayetten beslenenlerin son kapısı kapanmış olacak. Mevcut rejim sistemini devletinin kanını emenler PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri savunuyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi, parlamenter sistemde olduğu gibi demokratik bir hükümet modelidir. Şu an Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor ama halka karşı hiçbir sorumluluğu yok. Bu durum ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanı oy aldığı halka karşı doğrudan sorumlu olacak.



Milleti Korkutarak Kandırmaya Çalışıyorlar



“CHP ve HDP rejim üzerinden milleti yanıltmaya çalışıyor.” diyen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “TBMM Genel Kurul çalışmalarında olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı sisteminin önünü tıkamak isteyen CHP ve HDP sanki bir rejim değişikliği varmış gibi, milletimizi yanlış bilgilendirme gayreti içinde. Türkiye'nin rejimi 1923'ten beri Cumhuriyettir ve ebediyen öyle kalacaktır. Değişen rejim değil, sadece hükümet sistemidir. Bu sistem ise tamamen milletin iradesine dayanmaktadır. Rejim, demokratik, sosyal, laik bir hukuk devletidir. Bu sistemde kuvvetler kendi görevlerini yapacak, meşru gücün yapacağı seçim ve atamalar ile halka dayanacaktır. Böylece yıllardır yaşadığımız kronik siyasi krizler yaşanmayacak, reformlar daha hızlı yapılacaktır.” diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı Sistemi Neler Getiriyor



Metin Gündoğdu “Bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Yargı bağımsız ve tarafsız olacak, Cumhurbaşkanına yargı yolu açık olacak. Cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilecek. Böylece ülkemizin önün tıkanması engellenmiş olacak. TBMM seçimleri yenilendiğinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de yenilenecek. Milletvekili sayısı 600'e çıkacak ve milletin temsil oranı artacak. Cumhurbaşkanı'nın partisi ile olan bağı kesilmeyecek. Zaten Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda hiçbir Cumhurbaşkanının partisinden tamamen ilişiğini kestiğini göremeyiz. Mevut durum anayasal olarak da uygun duruma gelmiş olacak. Türkiye'nin önünü tıkamak isteyenler terör örgütleri ve bu örgütleri kullanan karanlık odaklar mevcut sistemin kalmasını istiyorlar. Ama milletimiz sandıkta onlara gereken cevabı verecektir.” dedi.







