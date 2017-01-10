USD (Alış - Satış) : 3,76 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Sıcak Haber : Gaziantep Emniyeti'nde çatışma!..

Ankara Valiliği'nden eylem yasağı

Ankara Valiliği, yasadışı terör örgütlerinin Ankara’da eylem arayışı içinde oldukları ve bazı hazırlıklar yaptıklarının tespit edildiğini belirterek, umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 30 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Yaşam / 10 Ocak 2017 Salı 15:01
Ankara Valiliği'nden eylem yasağı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, valiliğe ulaşan istihbari bilgilere göre, yasadışı terör örgütlerinin Ankara'da eylem arayışı içinde oldukları ve bazı hazırlıklar yaptıklarının tespit edildiği, özellikle insanların toplu olarak bulundukları açık ve kapalı alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşleri ve benzeri faaliyetlerde eylem yapılmak istendiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Bu nedenle; can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin ve esenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla Ankara il sınırları içinde; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yol, meydan, cadde, sokak, park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek 1'inci maddesi kapsamında umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösteriler ile basın açıklamaları ve stantlar, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11'inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 30 gün süre ile yasaklanmıştır. Yukarıda belirtilen emir ve yasaklamalara uyulmaması halinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlem yapılacaktır” denildi.

Kaynak : İHA

PolisOlağanüstü HalToplantı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı