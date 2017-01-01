Şamil Tayyar'dan bomba iddia!

Türkiye, 2017'in ilk saatlerinde düzenlenen kanlı terör saldırısının üzüntüsünü yaşıyor.



39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin yaralandığı kanlı saldırı terör örgütü DEAŞ'ın Fransa'da düzenlediği saldırılara benzerlik gösterirken, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan farklı bir iddia geldi.



'REİNA SALDIRISI CIA EYLEMİDİR'

AK Partili milletvekili Şamil Tayyar, 'Reina saldırısı Suriye ateşkesine misilleme olarak yapılmış bir CIA eylemidir' dedi.