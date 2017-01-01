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Dikkat! Yarın elektrikler kesilecek

Anadolu yakasında bazı ilçelerde 2 Ocak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

Ekonomi / 1 Ocak 2017 Pazar 15:52
Dikkat! Yarın elektrikler kesilecek

Adalar, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy, Pendik, Sancaktepe, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Adalar'da 11.00-14.00'da Kınalıada Mahallesi İnci, Kılınç, Külhan, Şükrü Gülesin, Teşrifiye, Narçiçeği, Fazıl Ahmet Aykaç, İsmail Paşa, Tekinay, Sakızlı, Hamamcıoğlu, Fincancı, Alsancak, Akasya, Şevkiye, Ufuk, Şefik Can, Tefrikiye, Ferit Tüzün, Bahçeli, Şükrü Gülesin ,Çınarlıköşk, Akgünlük, Beşiroğlu, İskele, Sakibey, Köşklü, Kınalıbağ, Kınalı Çarşı, Kınalı Fırın sokaklarına, Burgazadası Mahallesi Çarşı Sokak, Ataşehir'de 08.00-16.00'da, İçerenköy Mahallesi Balık, Kaportacı, Aldemir, Tepelik, Alanaldı, Erengazi, Doğanbey, İnciler, Yolcu, İnci, Altınova, Yalçın, Huzur Hoca, Ertaç, Sarı Kanarya, Nevzat Bey, Metin, Çilek, Doğanay sokakları, Sahrayı Cedit Mahallesi Tepe Sokak, 09.00-17.00'da, Ferhatpaşa Mahallesi 33., 35., 27., 31., 38., 17., 15., Mareşal Fevzi Çakmak, 9., 4., 6., Yeditepe, Anadolu sokakları elektrik alamayacak.

ÇEKMEKÖY'DE...

Çekmeköy'de 12.00-17.00'da, Mehmet Akif Mahallesi Günaydın, Şahinbey, Vişne, Ladin, Gülhan,Uhud, Görgülü, Recep Ayan, Kuyulu sokaklarında, Çamlık Mahallesi Şahinbey, Tayyip, Poyraz, Meltem, Mehtap, Gaziler sokaklarında, Kadıköy'de 11.00-14.00'da Caddebostan Mahallesi Kemal Sunal, Papatyalı, Kavaklı sokaklarında, Pendik'te 10.00-13.00'da, Bahçelievler Mahallesi Zümrüt Sokak'ta; 10.00-13.30'da, Ballıca Mahallesi Gençali Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.

SANCAKTEPE'DE...

Sancaktepe'de 02.00-05.00'da, Eyüp Sultan Mahallesi Gülibrişim, Sandalcı, Niyaz, Yıl, Müminler sokaklarında, Tuzla'da 14.00-17.00'da Yayla Mahallesi Asmadalı Sokak, Ümraniye'de 10.00-13.00'da, Tatlısu Mahallesi Şehit Burak Kurtuluş, Şeyma, Sıtkı, Server, Hüner sokaklarına, Çamlık Mahallesi İkbal, Tütün, Mercimek, Keten, Kenevir, Türbe, Şeker, Şenli, Civan, Bakla sokaklarında, 11.00-14.00'da, Yukarı Dudullu Mahallesi Sanayi, Altay, Tavukçuyolu, Keyap, Alınteri sokaklarında, 11.00-15.00'da, Yukarı Dudullu Mahallesi Keyap Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

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