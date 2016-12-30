Twitter'dan 360 derece canlı yayın özelliği

Canlı yayın hizmetini Periscope uygulamasının altyapısı üzerinden kısa süre önce başlatan Twitter, 360 derece canlı yayın özelliğini kullanıma açtığını duyurdu.



Twitter Sanal Gerçeklik (VR) Direktörü Alessandro Sabatelli, yazılı açıklamasında, kullanıcıların Twitter ve Periscope üzerinden 360 derece canlı yayınları izleyebileceklerini bildirdi.



Sabatelli, 'LIVE 360' etiketiyle sunulan 360 derece canlı yayın servisinin popüler kullanıcıları takip ve özel etkinlikleri yakından izlemede yeni bir imkan sunduğunu belirtti.



'LIVE 360' etiketi bulunan paylaşımlarda kullanıcıların interaktif olarak görüntü açısını yönlendirebileceklerini aktaran Sabatelli, bunun için telefonu hareket ettirmenin ya da ekrana dokunmanın yeterli olacağını ifade etti.



- Kullanımı şimdilik sınırlı



Twitter, 360 derecelik videoların izleme hakkını tüm kullanıcılara açtı ancak yayın yapma imkanını şimdilik sınırlı tutuyor.



Yeni yılda tüm kullanıcıların Twitter ve Periscope'tan 360 derece canlı yayın yapabileceklerini duyuran sosyal medya platformunun ilk canlı yayını ise aktif Periscope kullanıcısı Alex Pettitt tarafından Florida'dan yapıldı.



Uzmanlar zor bir yıl geçiren ve 2016'da şirketin üst düzey yönetici ve yenilikçi beyin kadrosunu büyük ölçüde kaybeden Twitter'ın, YouTube ve Facebook'un ardından panoramik canlı yayın özellikli platformlar arasına girerek kullanıcıların beklentilerini karşılamaya çalıştığı ve yeni stratejiler geliştirdiği değerlendirmesinde bulunuyor. Kaynak : AA