USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

Fethiye'de Jandarmadan yılbaşı denetimi

Fethiye’de jandarma ekipleri, yeni yıl öncesi vatandaşın huzur ve güvenliği için narkotik köpeği ile birlikte kaçak içki denetimi yapıldı.

3. Sayfa / 30 Aralık 2016 Cuma 21:16
Fethiye'de Jandarmadan yılbaşı denetimi

Muğla Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Komutanlığı (KOM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki turistik işletmelerin bulunduğu Hisarönü Barlar Sokağı’nda içki denetimi yaptı. Alkollü içki satışı yapılan bar ve restorana dün gece aniden giren ekipler, işletmelerin raf ve tezgah altlarındaki içki şişelerini bandrol okuma cihazıyla kontrol etti. Bandrolsüz ve kapaktaki bandrol etiketiyle uyuşmayan içki araması yapılırken, işletmelerin depolarına giren ekipler, narkotik köpeği ile kolilerde sahte içki araması yaptı. Denetimlerde kaçak içkiye rastlanılmadı. Kaynak : İHA

Fethiye'de Jandarmadan yılbaşı denetimi Fethiye'de Jandarmadan yılbaşı denetimi Yılbaşında trafik denetimleri artırılacak Yılbaşında trafik denetimleri artırılacak İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı

Sahte İçkiKaçakçılıkJandarmaÖlüdenizJandarma Komutanlığı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı