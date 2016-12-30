Van Bahçesaray'da hergün sabah servisle ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki okula gitmek için yola çıkan 25 yaşındaki Duygu Atmış, belli bir yere kadar geldikten sonra köylülerin kendisine tahsis ettiği katırla dağları tepeleri aşarak 21 öğrencisi bulunan konteyner okula ulaşıyor. Mesleğinin ilk yılında görevini hakkıyla yerine getirmek için çaba gösterdiğini belirten Duygu öğretmen tatil günlerinde de okula giderek kurs veriyor.



DUYGU ÖĞRETMENİN DİKKAT ÇEKEN HİKAYESİ



Doğu Anadolu'da kış mevsimi ve kar, özellikle ücra mahallelerde yaşayan vatandaşların hayat şartlarını oldukça zorlaştırıyor. Van'ın en çok kar alan ilçelerinden biri olan Bahçesaray'ın Altındere Mahallesi Kırıkhan mezrasına bu yıl atanan Adanalı öğretmen Duygu Atmış'ın öyküsü de dikkat çekici. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 2014 yılında mezun olan 25 yaşındaki Atmış'ın, ilk görev yeri, konteyner okulu ve 21 öğrencisi bulunan Altındere Mahallesi Kırıkhan mezrası oldu.







40 DAKİKALIK YOLCULUK



İlk günlerde minibüsle okula gidip gelen Duygu öğretmen, kar yağışıyla birlikte zorlu bir döneme girdi. İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki mahallenin yolu kardan ulaşıma kapanınca, Duygu öğretmen yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldı. Adım atmanın bile zor olduğu yolda yürümekte güçlük çeken öğretmene mahalle halkı bir katır ve bir görevli tahsis etti. Servisten indikten sonra katıra binerek karlara bata çıka, dağları tepeleri buz gibi havada aşan Duygu öğretmen, okula yaklaşık 40 dakikada ulaşabiliyor.







'HAYATIMDA İLK DEFA BU KADAR KAR GÖRÜYORUM'



Bütün zorluklara rağmen okuldaki 21 öğrenciye bir şeyler öğretmenin kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Duygu öğretmen şunları anlattı:



'Hayatımda ilk defa bu kadar soğuk ve kar görüyorum. Katıra ilk defa biniyorum. Bazen katır bile bu yoldan çıkamıyor. Çok zorlu bir yolculuk. Ama 3 yıl önce açılan bu konteyner okulda 12- 13 yaşına gelmiş öğrenciler hala okuma bile bilmiyorlar. Hepsine birinci sınıf müfredatını okutuyorum. Bu öğrencilerime öğrettiğim tek kelime bana bütün zorlukları unutturuyor. Görevimi hakkıyla yerine getirmek istiyorum.'



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