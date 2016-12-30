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Çavuşoğlu: Koalisyon uzun zaman sonra El Bab'da DAEŞ'i vurdu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Siyaset / 30 Aralık 2016 Cuma 17:06
Çavuşoğlu: Koalisyon uzun zaman sonra El Bab'da DAEŞ'i vurdu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'Terör örgütlerine müsamamız yoktur. Terör kantonu oluşturmak yerine Suriye'nin bütünlüğünü desteklerse, onlar da kapsayıcı bir yönetimin içinde huzurlu bir şekilde yaşarlar. Eğer terörü bırakmazlarsa, bugün mücadele nasıl yapılıyorsa onlara yönelik mücadele yapılacaktır. Astana'da YPG gibi bir terör örgütünün olmaması gerektiğini başından beri söylüyoruz. El Nusra bir terör örgütüdür, o da olamaz.'

'El Nusra'yla DAEŞ Türkiye tarafından kimse isimlerini bilmezken bile terör listesine alınmıştır. Terör gruplarıyla orada hakkını arayan masum gruplar ve ılımlı grupları çok iyi ayırmak lazım.'

'Ateşkesin başarılı olması Suriye'nin geleceği için çok önemlidir. Siyasi çözüm isteniyorsa silahların susması gerekiyor.'

'Fırat Kalkanı'yla DAEŞ'ten temizlediğimiz bölgelere binlerce Suriyeli göçmen geri döndü. Dönmek isteyenlere yardımcı olmak lazım.'

'Geçen hafta hava şartlarından dolayı operasyonlar yapılamadı. Dün itibarıyla hava operasyonları tekrar başladı. Koalisyon da uzun bir zamandan sonra dün El Bab'da DAEŞ'i vurdu.'

'ABD-Rusya arasındaki gerginliğin kimseye faydası olmaz. Diplomatların sınır dışı edilmesi doğru bir yaklaşım değil. Tekrar soğuk savaş dönemine girmek istemiyoruz.'

Soğuk SavaşMevlüt ÇavuşoğluTürkiyeDışişleri BakanıSınır Dışı


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