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Putin: Suriye'de ateşkes sağlandı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de ateşkesin sağlandığını, Rusya ve Türkiye'nin garantör ülke olacağını söyledi.

Dünya / 29 Aralık 2016 Perşembe 14:30
Putin: Suriye'de ateşkes sağlandı

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti.

Putin, 'İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri' dedi.

'TÜRKİYE VE RUSYA GARANTÖR ÜLKE'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de ateşkes anlaşmasında Türkiye ve Rusya'nın garantör ülke olacağını da belirtti.

'ATEŞKES 30 ARALIK GECESİ YÜRÜRLÜKTE'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, Suriye'de ateşkesin 30 Aralık gecesi yürürlükte olacağını duyurdu.

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