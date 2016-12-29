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Düşen Rus uçağın düşüş nedeni

Karadeniz'e düşen Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçağın, teknik arıza ve pilotaj hatasının birleşmesi sonucu düşmüş olabileceği belirtildi.

Dünya / 29 Aralık 2016 Perşembe 00:07
Düşen Rus uçağın düşüş nedeni

Rusya Savunma Bakanlığına ait uçağın, teknik arıza ve pilotaj hatasının birleşmesi sonucu düşmüş olabileceği öne sürüldü.

KARA KUTU AÇILDI!

Rus İnterfax haber ajansına konuşan soruşturma ekibinden bir yetkili, kara kutudan elde edilen ilk verilerin, Tu-154'ün kalkışı sırasında sistem arızası nedeniyle kanatlarda uçuş için yeterli kaldırma kuvveti oluşmadığını gösterdiğini belirtti.

DÜŞÜŞ NEDENİ...

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, 'Aynı zamanda uçuş ekibinin kritik durumda hatalı karar verdiğini düşünmek için nedenler de var. Kaza teknik arıza ve insan faktörünün birleşmesiyle meydana gelmiş olabilir.' diye konuştu.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Rusya Savunma Bakanlığı da uçağın kara kutularının detaylı şekilde incelendiğini ve resmi açıklamanın gelecek günlerde yapılacağını duyurdu.

Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.

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İnterfaxSavunma BakanlığıYeni YılSuriyeTeknik Arıza


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