Anayasa Komisyonu'nda 13. madde kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri devam ediyor.



Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren 13. madde Komisyon'dan geçti.



BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUK ŞARTI

Maddeye göre, TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.



SEÇİMLER BİRLİKTE YAPILACAK

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.



Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek.



Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclis'in ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclis'in ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek.



Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak. Teklifin görüşmeleri sürüyor.