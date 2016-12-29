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Anayasa Komisyonu'nda 13. madde kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren 13. madde kabul edildi.

Siyaset / 29 Aralık 2016 Perşembe 19:03
Anayasa Komisyonu'nda 13. madde kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren 13. madde Komisyon'dan geçti.

BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUK ŞARTI
Maddeye göre, TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.

SEÇİMLER BİRLİKTE YAPILACAK
Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclis'in ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclis'in ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak. Teklifin görüşmeleri sürüyor.

Anayasa Komisyonu'nda 13. madde kabul edildi Anayasa Komisyonu'nda 13. madde kabul edildi 12. madde kabul edildi 12. madde kabul edildi 9. madde tartışmalarla kabul edildi 9. madde tartışmalarla kabul edildi Anayasa Komisyonu 8. maddeyi kabul etti Anayasa Komisyonu 8. maddeyi kabul etti Anayasa değişikliğinde 7. madde kabul edildi Anayasa değişikliğinde 7. madde kabul edildi Seçim süresini 5 yıla çıkaran madde kabul edildi Seçim süresini 5 yıla çıkaran madde kabul edildi Anayasa değişikliğinin 3. maddesi kabul edildi Anayasa değişikliğinin 3. maddesi kabul edildi Engin Altay'dan skandal savunma Engin Altay'dan skandal savunma Anayasa teklifinin ikinci maddesi de kabul edildi Anayasa teklifinin ikinci maddesi de kabul edildi Anayasa değişikliğinin ilk maddesi geçti Anayasa değişikliğinin ilk maddesi geçti

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