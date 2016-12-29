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20 ton altının sırrı çözüldü

Antalya’nın Kemer ilçesinde 20 ton altın bulunduğu iddia edilen mağarada yapılan aramada altın rengine boyanmış 369 külçe altın şeklinde imal edilmiş alçı bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alırken, 7 kişinin arandığı öğrenildi.

Yaşam / 29 Aralık 2016 Perşembe 15:28
20 ton altının sırrı çözüldü
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İddiaya göre, Kemer'in Ovacık Mahallesi Mezarlık Dibi Mevkiindeki kanyonda, geçtiğimiz pazar günü 35 yaşındaki Süleyman A. av sırasında cep telefonu ile çektiği bir görüntüyü Antalya Müze Müdürlüğüne gönderdi. Jandarma ekipleri Süleyman A.'nın ifadesine başvururken, Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye özel bir heyet gönderdi. Bölgede, yapılan ilk incelemenin ardından iş makinelerinin yardımıyla kazı ve arama çalışması başlatıldı. 3 gün süren kazıların ardından ortaya çıkarılan külçelerin, altın olmadığı ve külçe şeklinde imal edilmiş alçı olduğu belirlendi. Alçıdan imal edilmiş olan külçelerin yaldız boyayla boyandığı ortaya çıktı.

Kırılarak imha edildi

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemer Cumhuriyet Savcısı Murat Şahin'in de katıldığı 3 gün süren çalışmalarda Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli işçilerin çıkardığı külçelerin altın olmadığı ortaya çıkınca olay yerinde kırılarak imha edildi. Altın görünümlü külçelerle çekilen video ve fotoğraflarla vatandaşların dolandırılması amaçlandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 7 kişinin de arandığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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