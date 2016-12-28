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Yüreğimiz yandı 1 askerimiz şehit

Tunceli'de, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Güncel / 28 Aralık 2016 Çarşamba 14:51
Yüreğimiz yandı 1 askerimiz şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentte PKK'lı teröristlere yönelik bir süredir devam eden operasyonlar kapsamında, kırsal kesimde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup terörist ile karşılaştı.

Sıcak temas sağlanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Operasyonda, 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Karadan ve havadan takviye birliklerin de gönderildiği bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon, yoğun kar yağışı altında devam ediyor.

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