USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,69 - 3,70

Sıcak Haber : Hangi illerde okullar kar tatili oldu? (30 Aralık 2016)!..

Türkiye'ye sığınan Türkmenler Kilis'e sevk ediliyor

Irak’ın Telafer, Kerkük ve Musul kentlerinden kaçıp Hatay’a sığınan Türkmenler, Kilis’teki konteyner kente sevk ediliyor.

Güncel / 28 Aralık 2016 Çarşamba 17:08
Türkiye'ye sığınan Türkmenler Kilis'e sevk ediliyor

Irak'ın Telafer, Kerkük ve Musul kentlerinden kış şartlarında 40 gün yağmur çamur demeden yürüyerek, Suriye sınırındaki Hatay'a ulaşan yüzlerce Türkmen, Hatay Yardımlaşma Derneği'nin (HAYAD) yardımlarıyla Kırıkhan ilçesine geldi.

Derneğe sığınan Türkmenlere giyecek, yiyecek verildikten sonra barınacakları imkan sağlandı, sağlık taramasından geçirildi.

Türkmenlerin durumuna kayıtsız kalmayan Hatay Valiliği, sığınmacıları Kilis'teki konteyner kente yerleştirme kararı aldı.

Sığınmacılar otobüslere bindirilerek Kilis'e doğru hareket etti. Kaynak : İHA

MusulKerkükSuriye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı