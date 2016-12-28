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Çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi

Edirne'de bir anne, 4 yaşındaki oğluna antibiyotik yerine yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu iyi.

3. Sayfa / 28 Aralık 2016 Çarşamba 11:17
Çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde anne E.S., hastalanan oğlu 4 yaşındaki S.S.'ye antibiyotik yerine yanlışlıkla böcek ilacı içirdi.

Olay, ilçeye bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. E.S., hastalanan oğlu S.S.'ye antibiyotik vermek istedi.

Ancak E.S. ilaçları karıştırarak S.S.'ye yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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