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Anayasa değişikliğinde 7. madde kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin 7. maddesi kabul edildi.

Siyaset / 28 Aralık 2016 Çarşamba 17:04
Anayasa değişikliğinde 7. madde kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişikliği teklifinde 7. madde kabul edildi.

7.MADDE KABUL EDİLDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyonda 7. madde de kabul edildi. AK Parti'nin teklifinde yer alan 7'inci maddede şu ifadeler yer alıyor:

Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilir; milletvekilleri yazılı soru sorabilir.

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.
Genel görüşme, toplumu ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.

Genel görüşme ve Meclis araştırmasına yürütme adına herhangi bir temsilci katılama.
Yazılı soru; yazılı olarak gen geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin,

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.'

Anayasa Komisyonu'nda 13. madde kabul edildi Anayasa Komisyonu'nda 13. madde kabul edildi 12. madde kabul edildi 12. madde kabul edildi 9. madde tartışmalarla kabul edildi 9. madde tartışmalarla kabul edildi Anayasa Komisyonu 8. maddeyi kabul etti Anayasa Komisyonu 8. maddeyi kabul etti Anayasa değişikliğinde 7. madde kabul edildi Anayasa değişikliğinde 7. madde kabul edildi Seçim süresini 5 yıla çıkaran madde kabul edildi Seçim süresini 5 yıla çıkaran madde kabul edildi Anayasa değişikliğinin 3. maddesi kabul edildi Anayasa değişikliğinin 3. maddesi kabul edildi Engin Altay'dan skandal savunma Engin Altay'dan skandal savunma Anayasa teklifinin ikinci maddesi de kabul edildi Anayasa teklifinin ikinci maddesi de kabul edildi Anayasa değişikliğinin ilk maddesi geçti Anayasa değişikliğinin ilk maddesi geçti

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