Anayasa değişikliğinde 7. madde kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişikliği teklifinde 7. madde kabul edildi.



7.MADDE KABUL EDİLDİ



AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyonda 7. madde de kabul edildi. AK Parti'nin teklifinde yer alan 7'inci maddede şu ifadeler yer alıyor:



Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilir; milletvekilleri yazılı soru sorabilir.



Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.

Genel görüşme, toplumu ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.



Genel görüşme ve Meclis araştırmasına yürütme adına herhangi bir temsilci katılama.

Yazılı soru; yazılı olarak gen geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin,



Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.



Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.'